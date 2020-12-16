Стране нужна полная перезагрузка власти, а не отставка нескольких министров. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам в среду, 16 декабря.

Он подчеркнул, что премьеры, министры, губернаторы и руководители ведомств меняются как в калейдоскопе, но ситуация в стране продолжает ухудшаться.

"Мы выступаем за отставку всего Кабинета министров. Отдельные кадровые перестановки стране не помогут", – акцентировал Юрий Бойко.

По его словам, постоянная кадровая чехарда свидетельствует о серьезном кризисе власти.

"У Зе-власти нет ни внятной программы действий, ни квалифицированных и профессиональных кадров. Случайный набор людей не в состоянии управлять страной. И принятый вчера бюджет долгов и бедности является тому подтверждением. Единственное, на что они способны – выполнять директивы внешних кредиторов", - сказал Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Народный депутат подчеркнул, что Украина нуждается в смене власти. Уйти должны и безвольное монобольшинство, и бездарный Кабмин, являющийся всего лишь филиалом Офиса президента.

"Чтобы вывести Украину из кризиса, обеспечить ее уверенное развитие, добиться мира нужна полная перезагрузка власти и смена государственного курса. И чем раньше это произойдет, тем лучше будет для страны и людей", – резюмировал Юрий Бойко.