Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором поздравил жителей Украины с праздником Рождества. Запись была опубликована на Telegram-канале главы государства.
В ходе рождественской речи президент страны призвал всех украинцев и миллионы людей во всем мире беречь друг друга.
Сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Берегите себя и тех, кто рядом с вами! Христос родился! Славим его!
Отмечается, что гарант пожелал, чтобы в каждую семью пришел мир, а в каждый дом - достаток, а на украинскую землю - тысячелетние мир и процветание.
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Кроме того, Podrobnosti.ua собрали перечень традиций и обрядов, которые касаются Католического Рождества. Рождество для католиков, как и для православных, - самый важный праздник в году.
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