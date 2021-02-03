"В Украину завезут только проверенную вакцину" - Шмыгаль [ Редактировать ]
Уже в ближайшие недели в Украине должны появится первые вакцины от коронавируса компании Pfizer/BioNTech. По словам, премьер-министра Украины, в страну завезут только проверенную и безопасную вакцину. Об этом он заявил во время заседания правительства.
По его словам, уже в феврале-начале марта Украина ожидает значительно большие поставки вакцин.
В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах. Уверяю, что всем, кто захочет сделать бесплатную и безопасную вакцину, будет предоставлена эта возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации.
Читайте также, в Украине запустят сайт для записи на вакцинацию от COVID. 10 февраля в стране будет полностью протестирован в медицинских информационных системах модуль иммунопрофилактики.
Кроме того, фармацевтическая компания Pfizer собирается увеличить поставки своей вакцины от коронавирусной инфекции на территорию Европейского Союза. В настоящее время речь идет о ввозе 75 миллионов доз спасительного препарата.
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