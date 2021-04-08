Трассу Ровно-Луцк перекрыли дикие кабаны (видео) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
На автомобильную трассу, которая соединяет Ровно и Луцк, вышли дикие кабаны. Очевидцы засняли и выложили в Fecebook, как около десятка животных собрались у обочины и гребли сухие листья.
Автомобилисты тормозили и выходили поснимать хрюшек, которые вели себя миролюбиво и рылись в поисках пищи.
Напомним, что ежегодно с 1 апреля по 15 июня в Украине действует так называемый "сезон тишины" (ст. 39 закона Украины "О животном мире"). Это период массового размножения диких животных, когда им нельзя мешать выводить потомство и заботиться о нем.
В это время в лесах запрещены любые мероприятия, являющиеся источником повышенного шума и беспокойства:
- санитарные рубки леса;
- запуск фейерверков;
- стрельба;
- использование моторных маломерных судов;
- проведение взрывных работ;
- организация ралли и других соревнований на автотранспорте.
Нарушители этих правил могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50, а должностные лица - от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн).
Ранее "Подробности" писали о том, что в Берлине дикий кабан украл у нудиста вещи.
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