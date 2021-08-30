До Сербії з'їхалися фанати Середньовіччя. Лицарі та прекрасні дами, а також купці, ремісники та просто поціновувачі романтичної давнини зібралися на щорічному фестивалі поблизу монастиря Манасія у Деспотоваці.

Що змушує сучасних хлопців та дівчат вдягати важкі обладунки та згадувати забуті у віках рецепти - розповість Ольга Жидецька.

Брязкання зброї, іржання коней та музика давніх інструментів. Напевне, саме таким гамором якихось п'ять сотень років тому наповнювалися риночні майдани чи площі довкола турнірних арен. Атмосферу справжнього середньовічного міста цілком вдалося відтворити організаторам фестивалю в Деспотоваці. Цими вихідними сюди з'їхалися шанувальники історії з усієї Європи.

Миклос Хиноп, учасник фестивалю з Угорщини:

Ми приїхали з Будапешта, нас запросив наш старий друг - Торбі, з яким ми зазвичай їздимо на "Битву Націй". На жаль, частина команди не змогла бути. Їм не вдалося зробити щеплення. Але тут ми об'єдналися з нашими словацькими та українськими друзями і формуємо команди.

У програмі фестивалю - лицарські бої, змагання лучників, конкурс на якнайточніше відтворення середньовічного костюму, дегустація давніх страв, музика, танці та ярмарок майстрів. Учасники дійства кажуть - такі заходи для них - це добра нагода поспілкуватися з однодумцями. А ще насолода від можливості поділитися зі світом своїм захопленням.

Влад Торчану, учасник фестивалю з Румунії:

Це трохи більше, ніж просто захоплення. Я привів у це хобі всю свою родину. Хоча в житті у нас інша робота, інші професії. Але на середньовічному фестивалі чи під час підготовки ми беремося за традиційні тогочасні справи. Наприклад я - коваль, а також боєць у обладунках.

Андрій - реконструктор із України. Залюбки ділиться з туристам давніми повір'ями про цілющі властивості певних мінералів (крутить в руках кубик). Хлопець полюбляє досліджувати середньовічні секрети виробницва. Каже - деякі з них не завадило б перейняти і нинішнім промисловцям.

Андрій, учасник фестивалю з України:

Я завжди кажу, що ми живемо в найкращий період у історії людства. Але іноді я помічаю речі, які виявляються кращими, якщо зробити їх за середньовічним рецептом. Наприклад, чорнило. Я вважаю середньовічне чорнило набагато якіснішим, ніж сучасне промислового виробництва.

Щоправда попри захоплення романтикою Середньовіччя - учасники фестивалю запевняють, перенестися в тогочасся не хотіли б. Адже одне - зануритися у світ минувщини на три дві, і геть інше - долати труднощі життя без сучасних переваг.

Івонна Артнер, учасниця фестивалю з Австрії:

О, ні, я не думаю, що тоді життя було кращим. Можливо, якщо ти був багатим, але багатих людей дуже мало... Тож я щаслива, що я жінка і живу у цей час, тому що нині у мене є права... (сміється).