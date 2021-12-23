Французский футбольный клуб "Пари-Сен Жермен" существенно заработал после трансфера аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает портал Goal.com.

Таким образом, продажи футболок с фамилией и номером нападающего увеличились на 30-40%. Цифры могли бы быть еще более впечатляющими, если бы не задержки в производстве, вызванные пандемией коронавируса.

Месси – прекрасный актив. С коммерческой точки зрения его влияние сложно переоценить. Мне кажется, что в прошлом году мы продали больше футболок, чем какой-либо клуб. А в этом году показатели стали еще лучше. Спрос вырос как минимум на 30-40%. Да, спрос огромен. Если бы мы могли выпустить еще больше футболок, то продали бы еще больше.

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Кроме того, Аргентинский футболист и игрок футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал обладателем главного футбольного приза 2021 года - "Золотого мяча". Премия ежегодно вручается французским журналом France Football.

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