Щодо протестів в самій країні. Тамтешня влада звітує про стабілізацію в усіх регіонах. Та попри це, військові сили ОДКБ досі прибувають до Казахстану. Затриманих мітингувальників вже майже шість тисяч, загиблих - більше півтори сотні. Щоправда, статистику щодо жертв Міністерство охорони здоров'я оприлюднило зранку, а надвечір цю інформацію спростувало.

Чи є серед затриманих та загиблих українці? З'ясовував Владислав Політ.

Понад п'ять тисяч затриманих, 164 жертви і серед них - двоє дітей. У Казахстані протестують уже тиждень. Найзапекліші сутички між мітингарями та силовиками відбулися в Алмати. Саме тут, за інформацією місцевих ЗМІ, під час заворушень і загинули 4-річна дівчинка та 11-річний хлопчик.

І хоча нині на вулицях Алмати та Нур-Султану порівняно спокійно, Росія й далі направляє до Казахстану своїх армійців і військову техніку. Водночас генерал-полковник Андрій Сердюков, який раніше очолював спецоперацію з окупації українського Криму, заявив - сили ОДКБ завершили своє розгортання на території Казахстану, взяли під контроль "низку стратегічних об'єктів". І поки що перебуватимуть в країні, цитую, до "повної стабілізації ситуації".

А ось пальне в Алмати придбати зараз не так легко. Біля тамтешніх АЗС - довжелезні черги. Бо не всі заправки та й загалом місцевий бізнес оговталися від погромів унаслідок протестів. Та люди кажуть - сподіваються, що січневі мітинги таки змусять владу дослухатися до свого народу.

Рустам Ногманов, протестувальник:

Я думаю, народ проснулся. Такого больше не повторится, чтобы 30 лет кто-то сидел безнаказанно. В этом есть и плюс, в этом есть и минус. Хотелось, конечно, чтобы власть услышала нас. Потому что слишком это всё продолжается.

Водночас в українському МЗС зазначили: загиблих, поранених або затриманих українців унаслідок протестів у Казахстані немає. Найбільше наших громадян нині перебуває в Алмати - 116 людей. Усіх застряглих співвітчизників забезпечили тимчасовим житлом і харчами. І їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України:

Посольство підтримує з усіма пасажирами постійний зв'язок. Нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану.

Протести в Казахстані почалися 2 січня. В Магнітурській області люди вийшли на мітинг через зростання майже вдвічі ціни на автомобільний газ. Згодом протести перекинулися й на інші міста, а учасники почали вимагати повної відставки влади. Під тиском президент Казахстану відправив уряд у відставку, а першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, який очолював країну з 1990-го до 2019-го, усунув із посади голови Ради безпеки. До слова, через невдоволення людей сам Назарбаєв зі своєю родиною виїхав із Казахстану.