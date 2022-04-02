Скільки Україна витрачає за місяць воєнних дій: у Зеленського дали відповідь [ Редагувати ]
За місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд. Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками Офісу глави держави та Кабміну.
Учасники обговорили стан української економіки, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.
За підрахунками Мінфіну, за місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд.
На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України.
У цьому ж контексті учасники наради торкнулися й питання перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.
Також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.
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