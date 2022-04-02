За місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд. Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, президент України Володимир Зеленський провів нараду з економічними блоками Офісу глави держави та Кабміну.

Учасники обговорили стан української економіки, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

За підрахунками Мінфіну, за місяць воєнних дій українська держава витрачає приблизно $10 млрд.

На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України.

У цьому ж контексті учасники наради торкнулися й питання перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.