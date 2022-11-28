Збірна Камеруну зіграла внічию з командою Сербії у матчі групового етапу чемпіонату світу з футболу в Катарі. Гра групи G завершилася з рахунком 3:3.

Перший гол у матчі на 29-й хвилині забив захисник камерунської команди Жан-Шарль Кастеллетто. На 45-й хвилині рахунок зрівняв сербський крайній захисник Страхіня Павлович. За дві хвилини гол Сергія Мілінковича-Савіча вивів збірну Сербії вперед. Третій гол сербської команди на 53 хвилині забив форвард Александар Мітрович.

На 63-й хвилині гол забив півзахисник Камеруну Венсан Абубакар. Через три хвилини рахунок у матчі зрівняв камерунський нападник Ерік-Максим Шупо-Мотінг.

Обидві команди зберігатимуть шанси на вихід у плей-оф перед заключним третім туром. У Камеруну та Сербії по 1 очку, у лідерів Бразилії та Швейцарії - по 3 перед другим матчем групи G, який розпочнеться о 18:00.

Сьогодні, 28 листопада також зіграють збірні групи H: Південна Корея - з Ганою (15:00) та Португалія - ​​з Уругваєм (21:00).