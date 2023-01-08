Олімпійський чемпіон та екс-футболіст ПСЖ Модест М'Бамі помер у 40 років [ Редагувати ]
Камерунський футболіст Модест М'Бамі помер від серцевого нападу. Йому було 40 років. Про смерть атлета повідомив клуб ПСЖ, за який раніше виступав спортсмен.
М'Бамі - переможець Олімпіади 2000 року в складі збірної Камеруну. Він також має срібну медаль Кубка конфедерацій 2003 року.
Спортсмен виступав за ПСЖ у 2003-2006 роках. У складі клубу двічі виборював Кубок Франції. Він також виступав за французькі клуби "Марсель", "Гавр", "Седан", а також за іспанську "Альмерію", китайські "Далянь Аербін" та "Чанчунь Ятай" та інші команди. Півзахисник завершив кар'єру в 2015 році.
Модест М'Бамі
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