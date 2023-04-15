В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь: подробиці (відео) [ Редагувати ]
В Єрусалимі, в Храмі Гробу Господнього, зійшов Благодатний вогонь! Традиційно, для православних із усього світу, церемонія відбулася у Велику Суботу напередодні Великодня. А от як саме все відбувалося - пропоную подивитися в наступному сюжеті.
Сьогодні, у Велику суботу, у Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Диво сталося о 14:50 за Києвом. Святе полом'я до вірян виніс грецький православний патріарх Єрусалима - Феофіл III і саме від нього вогонь розійшовся по всьому храму і навколишніх вулицях.
Це особливий день для всіх віруючих, адже благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Запалені свічки та лампадки із Єрусалиму розвозять у різні країни світу.
Проте цього року з міркувань безпеки, ізраїльська поліція обмежила присутність паломників в самому Храмі Гробу Господнього. Лише тисяча вісімсот осіб впустили в середину святині та тисяча двісті людей отримали можливість бути поряд з храмом.
Дін Елсдунн, міжнародний речник Ізраїльської поліції:
Сьогодні у нас дуже особлива подія для християн, наближається церемонія Благодатного вогню. Введенні обмеження не примха поліцейських, як говорять, ці цифри базуються на аналізі інженерів з безпеки, і це те, до чого ми маємо прислухатися. Ми маємо поліцію, розставлену по всьому місту. Безпека вірян важлива як для церкви, так і для нас - поліції.
Та цим міри безпеки не обмежилися, влада Ізраїля закрила Храмову гору для іудеїв та туристів немусульманського віросповідання до 21-го квітня, тобто до кінця Рамадану, щоб унеможливити нові конфлікти з палестинцями.
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