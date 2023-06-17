Велику толоку на узбережжі Дніпра організували у Запоріжжі. Десятки активістів зібралися разом, щоб прибрати сміття там, де відійшла вода. За кілька годин назбирали повні мішки непотребу. Серед знахідок не лише пляшки, пакети та обгортки, а навіть старі фотоплівки, будматеріали та холодильник. Більше розповість Інна Гогой.

Інна Гогой, кореспондентка:

Після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, на Запоріжжі значно впав рівень води у Дніпрі. Річка відійшла від берегів та оголила купи сміття, що роками лежали на дні водойми.

Прибрати сміття на узбережжі Дніпра вирішили самі запоріжці. З рукавичками, мішками та в гумових чоботях - жителі міста зібралися на ранкову толоку. Дехто з учасників навіть прихопив із собою спеціальний захисний костюм. Втім через замулення у такому спорядженні пройти далеко було неможливо.

Однак ближче до берега роботи теж вистачає. Вже вдруге приходить прибирати й мати двох синів Ганна. Каже, коли дізналась про екологічну акцію, не могла залишитися осторонь. Дітей взяла із собою, щоб на власному прикладі показати, як можна допомогти природі.

Павло Кошулинський, учасник екотолоки:

Це дуже допомагає країні.

Ганна Кошулинська, учасниця екотолоки:

Їх настільки також це заділо, і якби те, що там вони розглядають проблему Світового океану в школі, то тут далеко ходить не треба, починати з малого - проблеми нашої річки й це з тією бідою, яка трапилась, коли пішли вода, ці всі скарби стали ось, в переносному сенсі скарби.

За годину роботи родина назбирала з півдесятка мішків із такими скарбами.

Денис Кошулинський, учасник екотолоки:

Дуже багато пляшок там - і пластикові та скляні, а також дуже багато брикетів та пачок з-під цигарок та інше, розбите скло, наприклад,

Долучилися до толоки й переселенці. Кажуть, так хотіли віддячити запоріжцям за їхню гостинність та зробити чистішим місто, у якому живуть.

Ольга, учасниця екотолоки:

Це така невелика частинка того, що ми можемо зробити для мешканців, за їх теплий прийом, за їхню допомогу. Зараз така нагода, не дивлячись на те, що це велика біда, але це є нагода почистити саме русло, тому що дуже багато сміття назбиралося.

Усе зібране сміття - пакують у мішки. Далі це все пообіцяла вивезти місцева адміністрація.

Ольга Коновалова, організаторка екотолоки:

З покришками, до речі, ми не знаємо, як бути, тому що це мають бути й комунальні служби, які їх повитягують та якось утилізують, також з великогабаритним залізяччям, тобто у нас не має такої сили.

Учасники толоки впевнені, тільки спільними зусиллями можна здолати будь-яку проблему. Навіть таку велику... Сподіваються, жителі інших міст незабаром теж підхоплять екологічну ініціативу та зберуться на прибирання.

Микола Дяченко, учасник екотолоки:

Нас вражає ця ситуація, це просто так не має бути. Я ще раз кажу: це сміття не наше, а планета - наша, тому ми повинні до цього долучатися.

Таке прибирання, кажуть організатори, ще й додаткова можливість поспілкуватися з іншим людьми, відволіктися від тяжких думок та буденності. Адже природа завжди додає сили для подальшої боротьби.