Нічна атака "шахедами": Повітряні сили розповіли про результат роботи ППО [ Редагувати ]
У ніч на 15 липня, російські окупанти атакували Україну шістьома ударними дронами типу "Shahed". Протиповітряна оборона "приземлила" чотири ворожих БпЛА.
Про це повідомляють в Telegram Повітряні сили України.
Зазначається, що "шахеди" були запущені з південного напрямку.
"А протягом минулої доби 14 липня (окрім 16 "шахедів", збитих вночі) протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан", "Зала") та три ударні дрони типу "Ланцет", - додає пресслужба.
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