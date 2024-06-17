Абсолютний чемпіон світу відвідав свого товариша після бою за титул тимчасового чемпіона за версією WBC. Про це повідомляється Instagram.

Олександр Усик не залишив свого друга Олександра Гвоздика після поразки від американця Давіда Бенавідеса у бою за вакантний титул тимчасового чемпіона за версією WBC у напівважкій вазі.

Абсолютний чемпіон світу підтримав товариша, відвідавши його після поєдинку і опублікувавши спільне фото.

Відпочиваємо з Усиком після бою.

Раніше ми писали про те, що Усика відсторонили від боксу.