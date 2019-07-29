В период с 26 по 28 июля в курортном городе Скадовск Херсонской области прямо на берегу Черного моря проходил 17 Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры".

Ежедневно жюри отбирало лучших исполнителей, а звездные гости веселили огромное количество гостей фестиваля.

26 июля прошел полуфинал песенного конкурса. Александр Пономарев представил новую песню, а "Антитела", Alyosha, Мята исполнили свои хиты и разожгли толпу.

27 июля прошел финал конкурса, где Виталий Козловский, Оля Цибульская, Mozgi, Michelle Andrade, Melovin и Tarabarova исполнили свои песни и зажгли на сцене.

28 июля - прошли соревнования за Гран-при и церемония награждения победителей.

По результатам голосования всех членов жюри высшую награду фестиваля - Гран-при вокального конкурса - получила Валерия Фурман (15 лет, г. Кривой Рог), которая покорила профессиональное жюри своим пением и харизмой.

"Я давно занимаюсь музыкой и эта победа придала мне уверенности дальше идти по этому пути", - сказала Валерия, комментируя свою победу.

Вручая Гран-при "Черноморских Игр-2019", основатель фестиваля Николай Баграев отметил: "Фестиваль "Черноморские Игры" стал своеобразным сочетанием большого музыкального праздника и сильного вокального конкурса. Звездные гости, авторитетное жюри, специалисты, обеспечивающих проведение фестиваля, все они помогли раскрыть конкурсантам составляющие профессии артиста. И этот опыт является самым главным.

Звездные гости "Время и стекло", Nikita Lomakin, The Hardkiss, Злата Огневич и Настя Каменских исполнили самые известные свои композиции.

А торжественно закрыл фестиваль Monatik.

Раньше сообщалось о том, что в Херсонской области в городе Скадовск 26-28 июля в городе стартовал XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры".