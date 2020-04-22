Стало известно, что прокуратура Харьковской области открыла дело по факту пыток над детьми во время съемок фильма в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что по результатам анализа данных из интернета, правоохранители выявили факты, которые могут свидетельствовать о нарушении прав и свобод детей во время съемок фильма "ДАУ. Дегенерация" на территории Харькова.

"По информации правоохранителей, несовершеннолетним, вероятно из числа детей-сирот, группой лиц в процессе кинопроизводства могли быть причинены физическая боль или моральное страдание путем насильственных действий. Кроме того, с обнародованных кадров фильма следует, что видео, из которого получены эти изображения, может иметь признаки произведения, пропагандирующей культ насилия и жестокости или дискриминации", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ювенальными прокурорами открыты уголовные дела по части 2 статьи 127 (пытки), части 3 статьи 300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия ) Уголовного кодекса Украины.

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