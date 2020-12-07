Британія та ЄС дійшли згоди у переговорах щодо Брекзиту [ Редактировать ]
Прогрес у переговорах між Британією та ЄС щодо Брекзиту. Сторони дійшли згоди щодо рибальства у британських водах, яке є одним із ключових питань між Лондоном та Брюсселем.
Відтак, перехідний період, коли набудуть чинності нові правила, триватиме до семи років, а не десять, як хотіли у Євросоюзі, або три у Британії. Серед нововведень - зменшення квот для ЄС на вилов риби в економічній британській зоні. Водночас Об'єднане Королівство залишає за собою право на перегляд умов торгової угоди з ЄС, якщо у майбутньому виникатимуть значні розбіжності.
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