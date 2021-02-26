Удивительное открытие совершила международная группа ученых в отношении формировании черных дыр во Вселенной, сообщает журнал Royal Astronomical Society.

Ранее считалось, что черные дыры могут сформироваться только из барионного вещества, из которого состоят звезды, планеты, туманности.

Новое открытие доказывает, что сверхмассивные черные дыры состоят не только из привычного нам вещества, а также из загадочной темной материи. Этим можно объяснить тайну появления сверхмассивных черных дыр в центрах галактик, где скопления темной материи становятся особенно плотными.

Сверхмассивные черные дыры являются одними из старейших объектов во Вселенной. Самые первые из них начали появляться уже спустя 800 миллионов лет после Большого взрыва.

Этот факт создавал серьезные препятствия современным теоретическим моделям, согласно которым черные дыры не могли расти так быстро.

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Однако объяснение состава сверхгигантских черных дыр из черной материи вполне логично вписывается в теоретические расчеты. Согласно теории, в центре галактик могут существовать ядра из темной материи, окруженные более рассеянным ореолом.

Иногда эти структуры могут становиться настолько концентрированными, что быстро достигают критической плотности и коллапсируют в черные дыры.

Ранее ученые шокировали заявлением о том, что к Земле стремительно приближается черная дыра. В то же время еще одна черная дыра обнаружена на угрожающе близком расстоянии до Земли.