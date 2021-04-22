Астрономы сначала не могли квалифицировать новый объект как черную дыру/ фото: sci-news.ru

Астрономы из Университета Огайо обнаружили самую близкую к Земле черную дыру, которая расположилась на расстоянии 1500 лет. Она также является одной из наименьших за историю наблюдений. Об этом сообщает пресс-служба Университета.

Новоиспеченный объект получил название "Единорог", а его вес в 3 раза тяжелее массы Солнца. Небесное тело является компаньоном красного гиганта V723 Mon, таким образом они связаны гравитацией. Звезда была "запеленгована" различными телескопами.

Отмечается, что астрономы сначала не могли квалифицировать новый объект как черную дыру, однако после описания крошечных тел , открытие все таки было подтверждено. Возможно, что в ближайшие несколько лет могут быть обнаружены и другие черные дыры в категории "легковесов".

Ранее мы писали, что самая далекая сверхмассивная черная дыра, известная науке, обнаружена астрономами на расстоянии более 13 миллиардов световых лет от Земли. Квазары возникают, когда мощная гравитация сверхмассивной черной дыры в ядре галактики втягивает окружающую материю.

Кроме того, ученые из США смогли заметить процесс рождения черной дырой нового небесного тела. галактика, где было обнаружено необычное явление находится в 250 миллионах световых лет от планеты Земля, а ее вес составляет 400 тысяч солнечных масс.

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