В среду, 11 августа, в Киеве на Харьковском шоссе трамвай слетел с рельс. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

"На Харьковского шоссе, 2, в сторону Дарницкой площади, трамвай слетел с рельс. Ждут ремонтную бригаду", - говорится в сообщении.

О причинах происшествия не сообщается.

Ранее мы писали о том, что центр Киева заблокировали трамваи. Причиной этому стала авария, которая произошла на путях. На перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302. Пострадавших в результате ДТП нет.

Также сообщалось, что в Харькове обстреляли трамвай с пассажирами. В результате инцидента ранение получил один из пассажиров, отмечают очевидцы.

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