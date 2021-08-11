В Киеве трамвай слетел с рельс [ Редактировать ]
В среду, 11 августа, в Киеве на Харьковском шоссе трамвай слетел с рельс. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
"На Харьковского шоссе, 2, в сторону Дарницкой площади, трамвай слетел с рельс. Ждут ремонтную бригаду", - говорится в сообщении.
О причинах происшествия не сообщается.
Ранее мы писали о том, что центр Киева заблокировали трамваи. Причиной этому стала авария, которая произошла на путях. На перекрестке возле улицы Студенческой столкнулись легковой автомобиль Suzuki и маршрутка №302. Пострадавших в результате ДТП нет.
Также сообщалось, что в Харькове обстреляли трамвай с пассажирами. В результате инцидента ранение получил один из пассажиров, отмечают очевидцы.
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