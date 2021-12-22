Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что тысячу за вакцинацию от коронавируса потратить на лекарства можно лишь во второй половине января. Это связано с техническими нюансами, над решением которых сейчас ведется работа. Об этом он сказал на брифинге в Кабмине.

Со второй половины января можно будет использовать эти средства, чтобы покупать лекарства.... Добавлю о технической части. Мы еще работаем с банками.

На данном этапе правительство планирует, что покупка лекарств на "ковидную" тысячу будет доступна как онлайн, так и офлайн. Поэтому украинским банкам нужно будет доработать техническую часть.

Банки готовятся выпускать карты, чтобы старикам было легче использовать эту возможность. Это точно можно будет делать в физических аптеках, но по поводу онлайн мы еще работаем, чтобы не было злоупотреблений.

Кто получить "ковидную" тысячу?

Получить выплату от государства могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для получения средств нужно обязательно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Куда уже можно потратить "ковидную" тысячу?

Сегодня перечень услуг, на которые можно потратить выплату, выглядит следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

Ранее мы писали о том, что на следующей неделе в приложении "Дия" появится бета-тестирование услуги, благодаря которой украинцы смогут получить по 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

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