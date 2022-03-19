В столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.

В ГСЧС сообщают, что в течение суток 18 марта спасатели в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, вызванное неосторожным происхождением с огнем граждан.

Поэтому еще раз предупреждаем! Обжиг сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии!

Напомним, что в КГГА заявили, что воздух "в пределах нормы", но призвали жителей столицы не открывать окна и не выходить на улицу без надобности.