В Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС не зафиксировано пожаров - ГСЧС [ Редактировать ]
В столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
По состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС.
В ГСЧС сообщают, что в течение суток 18 марта спасатели в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, вызванное неосторожным происхождением с огнем граждан.
Поэтому еще раз предупреждаем! Обжиг сухостоя и мусора всегда негативно влияет на окружающую среду и здоровье людей. Сегодня это еще и преступление, которое приравнивается к диверсии!
Напомним, что в КГГА заявили, что воздух "в пределах нормы", но призвали жителей столицы не открывать окна и не выходить на улицу без надобности.
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