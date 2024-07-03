Американський стрімінговий сервіс Netflix почав поетапну відмову від найдешевших тарифних планів без реклами. Про це повідомляє The Verge з посиланням на повідомлення користувачів. Першими перейти на дорожчу передплату попросили жителів Канади та Великої Британії.

У Netflix надіслали повідомлення користувачам, у яких вказувалося, що 13 липня останній день перегляду за чинною передплатою. Користувачам запропонували наново підписатися на дорожчий тариф.

Базовий тариф без реклами коштував $9,99 (£6,99) на місяць, тепер треба буде переходити або на підписку з рекламою за $6,99 (£4,99) на місяць, або платити $15,49 (£10,99) на місяць за використання платформи без реклами. "Преміум" план коштує $22,99 (£17,99) на місяць - він дозволяє дивитися відео в 4К.

У липні 2023 року Netflix скасувала базовий план у США, Канаді та Великій Британії для нових користувачів чи тих, що повернулися, однак чинні клієнти могли користуватися послугами найдешевшого тарифного плану без реклами. Невідомо, коли Netflix має намір повністю відмовитися від базового плану в США та інших країнах. Користувачами тарифного плану з рекламою на травень 2024 року є 40 млн осіб.

У травні 2023 року Netflix дозволив ділитися паролем з іншими людьми за $7,99 на місяць.