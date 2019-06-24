Работал нелегально: в Польше бросили умирать украинца в лесу [ Редактировать ]
В Польше задержали 53-летнюю жительницу страны. Ей предъявляют обвинения в неоказании помощи, а также непреднамеренном причинении смерти, за что женщине грозит до пяти лет лишения свободы, передает "Сегодня".
36-летний житель города Снятын в Ивано-Франковской области уехал на заработки в Польшу и нашел подработку в столярном предприятии. По словам коллег погибшего, у мужчины начались судороги, а после того, как тот потерял сознание, его начальница отпустила всех работников по домам, при этом запретив вызывать медиков.
На следующий день труп обнаружили на лесной поляне за 125 километрах от цеха, в котором он работал.
На данный момент суд избрал начальнице Василия Чернея меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. .
Также был задержан другой украинский заробитчнин - мужчина знал о случившемся, но вместо того, чтобы обратиться в полицию, он решил сбежать из Польши. Полицейские обнаружили его в городе Ломж.
Ранее сообщалось, что украинцы стали жертвами жуткого ДТП в Польше.
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