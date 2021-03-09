На грани "красной зоны": почти 10 областей Украины находятся "в опасности" [ Редактировать ]
В Украине, по состоянию на 9 марта, почти 10 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне и близки к "красному" уровню карантинных ограничений. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.
Глава правительства отметил, что сейчас в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. В областях со значительным распространением коронавирусной болезни введен "красный" уровень.
На сегодняшний день это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Львовская области.
Также почти 10 областей находятся в "оранжевой зоне" и близки к "красному" уровню.
Напомним, Министерство здравоохранения обновило карантинное разделение регионов исходя из эпидемиологической ситуации. Ранее сообщали, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 в Украине.
Кроме того, Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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