Міжнародна правозахисна організація "Агора" (росія) опублікувала доповідь, присвячену місяцю війни проти України.

Ця доповідь пояснює багато процесів, які раніше здавалися непов'язаними та хаотичними. А виявилося, що були частиною великого плану.

Найголовніше:

Стартом кампанії підготовки до нападу на Україну стала серія засідань Ради безпеки рф у листопаді 2020 року. Привід: у листопаді в США відбулися президентські вибори, і Дональд Трамп, на якого у Кремлі явно розраховували як на союзника, програв Джо Байдену. Це означало неминуче відновлення конфронтації.

Нині у рф де-факто введено воєнний стан, з обмеженням базових конституційних прав: свободи зборів, слова, пересування та приватної власності.

Підготовка росії до зіткнення велася за декількома напрямками: внутрішньо- та зовнішньополітичному, а також військовому.

Коронавірусні обмеження та посилення поліцейського контролю теж використовувалися владою для підготовки до "спецоперації".

Нейтралізація політичного простору: влада послідовно виявляла та нейтралізувала всіх основних і навіть потенційних організаторів масових вуличних протестів. Це структури Олексія Навального, Михайла Ходорковського та найактивнішого крила кпрф.

влада послідовно виявляла та нейтралізувала всіх основних і навіть потенційних організаторів масових вуличних протестів. Це структури Олексія Навального, Михайла Ходорковського та найактивнішого крила кпрф. Знищувалась свобода інформації: ЗМІ та опозиція формували громадську думку і неминуче створили б потужну протидію державній пропаганді.

Ось яким чином: