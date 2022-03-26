"Путін почав готувати напад на Україну одразу після перемоги Байдена на виборах" - звіт "Агори" [ Редактировать ]
Міжнародна правозахисна організація "Агора" (росія) опублікувала доповідь, присвячену місяцю війни проти України.
Ця доповідь пояснює багато процесів, які раніше здавалися непов'язаними та хаотичними. А виявилося, що були частиною великого плану.
Найголовніше:
- Стартом кампанії підготовки до нападу на Україну стала серія засідань Ради безпеки рф у листопаді 2020 року. Привід: у листопаді в США відбулися президентські вибори, і Дональд Трамп, на якого у Кремлі явно розраховували як на союзника, програв Джо Байдену. Це означало неминуче відновлення конфронтації.
- Нині у рф де-факто введено воєнний стан, з обмеженням базових конституційних прав: свободи зборів, слова, пересування та приватної власності.
- Підготовка росії до зіткнення велася за декількома напрямками: внутрішньо- та зовнішньополітичному, а також військовому.
Коронавірусні обмеження та посилення поліцейського контролю теж використовувалися владою для підготовки до "спецоперації".
- Нейтралізація політичного простору: влада послідовно виявляла та нейтралізувала всіх основних і навіть потенційних організаторів масових вуличних протестів. Це структури Олексія Навального, Михайла Ходорковського та найактивнішого крила кпрф.
- Знищувалась свобода інформації: ЗМІ та опозиція формували громадську думку і неминуче створили б потужну протидію державній пропаганді.
Ось яким чином:
- Прийнято закони про "військову цензуру": вводилася адміністративна відповідальність за дискредитацію російських збройних сил, заклики до перешкоджання їх використання та заклики до введення санкцій.
- На момент публікації доповіді відомо мінімум про 213 адміністративних та 10 кримінальних справ.
- З росії виїхало, станом на 7 березня, не менше 150 журналістів (евакуювалися цілі редакції та корпункти).
- Технічна підготовка ізоляції Рунету від глобальної мережі у вигляді тотального контролю трафіку та вигнання BigTech розпочалася навесні 2020 року після зміни керівництва роскомнагляду.
- "Військові блокування" ІР-адрес ЗМІ роскомнагляд запровадив до 811 різних інформаційних ресурсів.
- Блокування торкнулися також закордонних соціальних мереж: повністю заблоковано Twitter, Facebook та Instagram.
- Загальна кількість затриманих з перших днів антивоєнних акцій протесту у 68 містах росії перевищує 15 тисяч.
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