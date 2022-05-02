В Луганській області російські окупанти зосередилися на взятті під повний контроль Рубіжного. Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Також вони готують наступ на Сєвєродонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної.

За словами Гайдая, упродовж неділі, 1 травня, ЗСУ в Луганській області успішно відбили 10 атак ворога: знищили два танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили сім безпілотних літальних апаратів.

Крім того, він навів статистику і за минулий тиждень.