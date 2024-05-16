Сили оборони України за останню добу ліквідували ще 1520 російських солдатів, а також 30 ББМ, 27 артсистем і 19 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно склали:

особового складу близько 488460 (+1520) осіб;

танків - 7529 (+19) од;

бойових броньованих машин - 14538 (+30) од;

артилерійських систем - 12565 (+27) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10028 (+13);

крилаті ракети - 2200 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн - 17048 (+93) од;

спеціальна техніка - 2062 (+1).

Раніше ми писали про те, як російська армія обстріляла прикордоння Сумщини 37 разів, здійснивши загалом 183 вибухи. Є інформація про постраждалих, включаючи одну загиблу особу.