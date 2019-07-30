В среду, 31 июля, многим знакам зодиака начнут поступать неожиданные и перспективные предложения. Астрологи предупредили, какие знаки зодиака могут неожиданно разбогатеть в этот день.

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Водолей

Сегодня лучший день в финансовом плане. Наконец ваши старания заметит начальник и карьерный рост пойдет в гору. Так, велика вероятность получить интересное предложение, которое кардинально изменит вашу жизнь.

Рыбы

В этот день астрологи пророчат Рыбам выгодные новые знакомства. В этот день все покупки будут удачными, однако, не стоит игнорировать внутреннее "я". Именно оно и подскажет вам, какие вложения будут потенциально выгодными.

Козерог

В среду, 31 июля, деньги будут сами идти к вам в руки, но, помните, стремление и желание - верный путь к богатству. До конца дня вы заведете полезное знакомство, которое вскоре выльется для вас невероятным шагом к успеху.

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