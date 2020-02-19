У женщины из Британии нашли опухоль мозга. Перед операцией у пациентки возник вопрос, можно ли ей играть на скрипке во время проведения медицинских манипуляций. Об этом сообщает ITV News на YouTube-канале.

Доктора пошли музыканту на встречу. Сначала женщине дали наркоз, а затем разбудили ее. Пока британке вырезали опухоль, она играла на скрипке. Необычный инцидент сняли на видео.

Отмечается, что так врачам было проще следить за деятельностью мозга пациентки во время операции. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

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