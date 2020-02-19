Женщина играла на скрипке во время удаления опухоли на мозге (видео) [ Редактировать ]
У женщины из Британии нашли опухоль мозга. Перед операцией у пациентки возник вопрос, можно ли ей играть на скрипке во время проведения медицинских манипуляций. Об этом сообщает ITV News на YouTube-канале.
Доктора пошли музыканту на встречу. Сначала женщине дали наркоз, а затем разбудили ее. Пока британке вырезали опухоль, она играла на скрипке. Необычный инцидент сняли на видео.
Отмечается, что так врачам было проще следить за деятельностью мозга пациентки во время операции. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
Напомним, о том, что у известной телеведущей Аллы Мазур нашли рак, стало известно в ноябре 2019 года. Ведущая уже пережила 4 химиотерапии, сейчас ее ожидает тяжелая операция.
Также мы писали о том, что у звезды "Беверли-Хиллз" снова обнаружили рак . Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой.
А известная артистка Алла Пугачева откровенно призналась, что она делала пластические операции.
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