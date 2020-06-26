Американцы собираются купить Ericsson и Nokia [ Редактировать ]
В администрации президента США обсуждают планы по искусственному обострению конкуренции с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Белый дом уговаривает руководство крупнейших технологических компаний, операторов связи и инвестиционных фондов из США приобрести контрольные доли в европейских компаниях Ericsson и Nokia. Американские IT-компании "соблазняют" налоговыми льготами и щедрой господдержкой.
Несмотря на это, технологические гиганты не спешат соглашаться на планы администрации Дональда Трампа из-за низкой заинтересованности в поглощении вышеупомянутых фирм.
Главная цель руководства США - разработка и развитие собственных технологий для сетей пятого поколения для 5G, которые позволили бы американцам конкурировать с Huawei.
Huawei является крупнейшим мировым поставщиком телекоммуникационного оборудования. В 2020 году доля китайской компании на мировом рынке составила 28%.
Ранее сообщалось, что была представлена новая флагманская линейка смартфонов серии Huawei P40.
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