В администрации президента США обсуждают планы по искусственному обострению конкуренции с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Белый дом уговаривает руководство крупнейших технологических компаний, операторов связи и инвестиционных фондов из США приобрести контрольные доли в европейских компаниях Ericsson и Nokia. Американские IT-компании "соблазняют" налоговыми льготами и щедрой господдержкой.

Несмотря на это, технологические гиганты не спешат соглашаться на планы администрации Дональда Трампа из-за низкой заинтересованности в поглощении вышеупомянутых фирм.

Главная цель руководства США - разработка и развитие собственных технологий для сетей пятого поколения для 5G, которые позволили бы американцам конкурировать с Huawei.

Huawei является крупнейшим мировым поставщиком телекоммуникационного оборудования. В 2020 году доля китайской компании на мировом рынке составила 28%.

Ранее сообщалось, что была представлена новая флагманская линейка смартфонов серии Huawei P40.