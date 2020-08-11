Во вторник, 11 августа, в Киеве продолжаются акции в поддержку белорусов. В соседней страны уже вторые сутки продолжаются протесты, которые возникли на почве выборов президента. Так, над киевским пешеходным мостом запустили дрон с национальным белорусским бело-красно-белым флагом. Об этом сообщается на странице Dronarium Украина в Facebook.

В сообщении организаторов говорится:

Dronarium на стороне прав человека. Мы неоднократно поднимали флаги тех, кто испытывает притеснения своих свобод: сопровождение флагами проведения "Киев Прайд", полет над Киевом флага крымскотатарского народа. Поэтому сегодня мы снова в небе - теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку.

На наложенном на песню Цоя видео, опубликованном в сети, можно увидеть, как национальный флаг Беларуси запускают в центре Киева.

Напомним, что 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко (80% голосов), занимающий этот пост уже 26 лет. Второе место заняла оппозиционер Светлана Тихановская (10,09%).

Оппозиция не признала результаты выборов, а в Республике начались уличные протесты, которые жестко подавляют силовики. В первый день народных протестов, 9 августа, было задержано около 3 тысяч человек. Сколько демонстрантов задержали 10 и 11 августа, не сообщается. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного человека - на баррикаде у участника уличных противостояний в руке якобы взорвался взрывоопасный предмет.

Ранее сообщалось, что в Беларуси третьи сутки не работает интернет.