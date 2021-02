Житель китайского города Чэнду забрался на девятиметровый электрический столб, чтобы покачать пресс, и оставил без света весь населенный пункт. Видео с упражнениями на девятиметровой высоте стало "вирусным" в сети, пишет People’s Daily.

"Спортсмен" забрался на самый верх столба, где начал делать упражнения. Как только местные энергетические службы узнали, что человек находится в критической близости от высоковольтных проводов, то сразу же в инициировали аварийное отключение электричества, оставив без света тысячи домов города.

Полиция арестовала китайца и забрала его в отделение для объяснения своих мотивов. Вместе с правоохранителями приехали и медики, которые были готовы предоставить экстремалу первую помощь, если что-то пойдет не так во время спуска.

