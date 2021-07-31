Олимпиада-2020: ямайские спортсменки заняли весь пьедестал в беге на 100 метров [ Редактировать ]
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Представительница Ямайки Элейн Томпсон выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в беге на 100 метров, установив новый олимпийский рекорд - 10,61 секунды.
Второе и третье места заняли также спортсменки с Ямайки. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала серебро (10,74), а Шерика Джексон - бронзу (10,76).
Элейн Томпсон 29 лет и она является трехкратной олимпийской чемпионкой. На Играх 2016 года атлетка победила на дистанциях 100 и 200 метров. Также она является чемпионкой мира 2015 года.
Следует сказать, что сборная Ямайки 31 июля завоевала первые медали на Олимпиаде в Токио. Лидирует в медальном зачете Китай (21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых наград), вторыми идут японцы (17-5-8), третьими - американцы (16-17-13).
Сборная Украины занимает 65-е место с пятью бронзовыми медалями. В субботу, 31 июля теннисистка Элина Свитолина завоевала бронзу - первую в истории Украины олимпийскую медаль по теннису.
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