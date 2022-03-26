В пятницу, 25 марта, начальник Главного оперативного управления Генштаба россии Сергей Рудской заявил о том, что первая фаза войны против Украины "в целом" завершена. Теперь страна-агрессор сосредоточится на "освобождении" Донбасса. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, основные задачи первой фазы полномасштабного вторжения якобы были выполнены.

Рудской добавил, что контролируемые россией боевики якобы контролируют 93% территорий Луганской и 54% Донецкой областей.

Кроме того, в рф намекнули, что они могут преследовать куда более ограниченные цели нападения на Украину - "защиту" Донбасса, о которой и говорилось изначально.