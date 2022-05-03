росія планує війну в Україні до вересня - розвідка [ Редагувати ]
Серед російських військових шириться інформація, що бойові дії в Україні можуть тривати до вересня 2022 року. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Серед військових армії окупанта розповсюджується інформація, що термін так званої "спеціальної воєнної операції" визначено до вересня 2022 року.
За даними українських розвідників, російська федерація готується якось "легітимізувати" свою владу на окупованих українських землях.
Москва розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшої інтеграції їх в російський економічний простір на правах "Таврійської губернії".
Про розробку відповідного плану з терміном щонайменше до 2030 року оголосив 1 травня радник "глави Криму" з інформаційної політики Олег Крючков.
Одночасно російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня у Генічеську новопризначеним "головою міськради" Андрієм Клочком організовано урочисте підняття прапору рф. Щоправда, городяни проігнорували рашистське "свято".
Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. До переліку установ, які отримають нові "атрибути", входять заклади освіти, лікарні, поліція, РАЦСи та адміністративні установи - хоча більшість із них зруйновані російськими військами.
На замовлених штампах і печатках міститься напис: "Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация".
Окупанти планують, що в червні подібні штампи та печатки виготовлятимуть і для окупованого Херсону.
Як повідомляли "Подробиці", путін може офіційно оголосити Україні війну 9 травня, щоб розпочати масову мобілізацію.
Адже у Пентагоні оцінюють наступ військ рф на Донбасі як "анемічний", противник зазнає величезних втрат техніки та живої сили.
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