У ніч проти 1 грудня російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів у місті зникла напруга в електромережах.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"У Херсоні зникла напруга в електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми", - написав Янушевич.

Зазначимо, за даними місцевих Telegram-каналів, цієї ночі російські війська вдарили по місту з артилерії. Внаслідок обстрілу спалахнула багатоповерхівка.