У Херсоні через ворожі обстріли зникла електрика [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У ніч проти 1 грудня російські війська масовано обстріляли Херсон. Внаслідок ударів у місті зникла напруга в електромережах.
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
"У Херсоні зникла напруга в електромережах. Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками. "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми", - написав Янушевич.
Зазначимо, за даними місцевих Telegram-каналів, цієї ночі російські війська вдарили по місту з артилерії. Внаслідок обстрілу спалахнула багатоповерхівка.
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