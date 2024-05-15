Російська війська намагаються закріпитися на північних околицях Вовчанська Харківської області з метою подальшого просування та зайняття населеного пункту. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState.

З допомогою залучення великої кількості піхоти ворог пробує займати будинки на півночі міста. Сили Оборони докладають зусиль, щоб відтіснити московитів, йдуть важкі бої. На підтримку кацапів активно працює артилерія, рівняючи все з землею. Рух в напрямку міста здійснюється зі сторони н.п. Гатище-Плетенівка.

Також противник пробує закріплятися в населених пунктах Стариця-Бугруватка з метою подальшого просування на західні околиці Вовчанська. Тривають бої.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ в вечірньому зведенні 14 травня визнав, що біля Вовчанська та Лук'янців ЗСУ відійшли "на більш вигідні позиції".