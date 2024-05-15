Ворог намагається закріпитися на північних околицях Вовчанська - DeepState [ Редагувати ]
Російська війська намагаються закріпитися на північних околицях Вовчанська Харківської області з метою подальшого просування та зайняття населеного пункту. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState.
З допомогою залучення великої кількості піхоти ворог пробує займати будинки на півночі міста. Сили Оборони докладають зусиль, щоб відтіснити московитів, йдуть важкі бої. На підтримку кацапів активно працює артилерія, рівняючи все з землею. Рух в напрямку міста здійснюється зі сторони н.п. Гатище-Плетенівка.
Також противник пробує закріплятися в населених пунктах Стариця-Бугруватка з метою подальшого просування на західні околиці Вовчанська. Тривають бої.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ в вечірньому зведенні 14 травня визнав, що біля Вовчанська та Лук'янців ЗСУ відійшли "на більш вигідні позиції".
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