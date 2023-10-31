Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю [ Редагувати ]
Ємен офіційно оголосив війну Ізраїлю. Про це у вівторок, 31 жовтня, заявив офіційний представник збройних сил країни генерал Яхья Саріє Ану.
"Наші збройні сили завдали потужного залпу балістичних і крилатих ракет, а також великої кількості безпілотників з різних цілей в Ізраїлі. Ми продовжимо проводити більш якісні атаки з використанням ракет та безпілотників доти, доки ізраїльська агресія не припиниться", - зазначив він.
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