Сіно й солома. Саме з них були створені десятки скульптур на виставці у Французьких Альпах. Там цими вихідними відбувся щорічний міжнародний конкурс солом'яних фігур. Перемога дісталася команді з Литви. Чим дивували журі - знає Аліса Орлова.

Тонна матеріалу - 600 кілограмів сіна і 400 кілограмів соломи - на кожного та безмежний простір для творчості. У французькому містечку Валуар відбувся восьмий щорічний фестиваль скульптур із соломи та сіна. Цього разу змагалися команди скульпторів з 12 країн зокрема й команда з України. За словами куратора конкурсу, француза Крістіана Бурже, учасники повинні володіти певними навичками.

"Вони мають розумітися на Опорі матеріалів, уміти працювати з кресленнями. Солома дуже гнучкий матеріал. З неї складно виготовляти речі з чіткими лініями і прямими кутами. Як правило, скульптори мають справу з більш міцним сировиною", - говорить Крістіан Бурже, куратор конкурсу.

Для більшості учасників у роботі з соломою немає нічого незвичайного. Вони займаються цим ремеслом не перший рік. І добре знають, як дати раду соломі та як змусити сіно набути необхідної форми.

"Потрібно лише імпровізувати і пристосовуватися. Усе необхідне - під рукою. Присутні тут художники - прекрасні люди", - говорить Домінік Масіньон Джіджі, скульптор з Того

Перше місце журі присудило скульпторам з Литви. Їхній "Хамелеон" здобув і приз симпатій молодіжної аудиторії. Друге місце посіла команда з Росії із композицією "Сила несвідомого". Бронза дісталася чехам. Вони ж завоювали серця колег-художників. Публіка ж віддала перевагу скульптурі з Латвії "Говори, говори, говори!"