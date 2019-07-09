В Альпах змагалися у створенні солом'яних скульптур [ Редактировать ]
Сіно й солома. Саме з них були створені десятки скульптур на виставці у Французьких Альпах. Там цими вихідними відбувся щорічний міжнародний конкурс солом'яних фігур. Перемога дісталася команді з Литви. Чим дивували журі - знає Аліса Орлова.
Тонна матеріалу - 600 кілограмів сіна і 400 кілограмів соломи - на кожного та безмежний простір для творчості. У французькому містечку Валуар відбувся восьмий щорічний фестиваль скульптур із соломи та сіна. Цього разу змагалися команди скульпторів з 12 країн зокрема й команда з України. За словами куратора конкурсу, француза Крістіана Бурже, учасники повинні володіти певними навичками.
"Вони мають розумітися на Опорі матеріалів, уміти працювати з кресленнями. Солома дуже гнучкий матеріал. З неї складно виготовляти речі з чіткими лініями і прямими кутами. Як правило, скульптори мають справу з більш міцним сировиною", - говорить Крістіан Бурже, куратор конкурсу.
Для більшості учасників у роботі з соломою немає нічого незвичайного. Вони займаються цим ремеслом не перший рік. І добре знають, як дати раду соломі та як змусити сіно набути необхідної форми.
"Потрібно лише імпровізувати і пристосовуватися. Усе необхідне - під рукою. Присутні тут художники - прекрасні люди", - говорить Домінік Масіньон Джіджі, скульптор з Того
Перше місце журі присудило скульпторам з Литви. Їхній "Хамелеон" здобув і приз симпатій молодіжної аудиторії. Друге місце посіла команда з Росії із композицією "Сила несвідомого". Бронза дісталася чехам. Вони ж завоювали серця колег-художників. Публіка ж віддала перевагу скульптурі з Латвії "Говори, говори, говори!"
по теме
У Франції змагаються стригалі овець
Всесвітній конкурс стригалів овець стартував у Франції. Понад три сотні учасників із 34-х країн показують своє вміння зрізати овечу вовну
Кубинський художник пише картини під водою
Сандор Гонсалес прикріплений до дна мольберт, пензлі, полотно з водонепроникним покриттям - тут, у цілковитій тиші, він малює підводне життя
Реставрацію картини Рембранта транслюватимуть онлайн
Унікальна мистецька спецоперація стартувала в амстердамському музеї Рейкс-Мюсеум. Десятки фахівців у спеціально створеному скляному приміщенні реставрують полотно Рембрандта "Нічна варта"
Нотр-Дам отримав перший транш на ремонт
На відновлення Нотр-Дама церковники одержали 38 мільйонів євро - це десята частина із зібраних через спеціальні фонди грошей. Кошти на роботи виділяють траншами - це передбачає спеціальний механізм, що вберігає від надмірних і швидких витрат великих сум
Словенці виточили з дерева Меланію Трамп
Незвична скульптура Меланії Трамп з'явилася у містечку Севніца у Словенії. Саме звідти родом перша леді США. Фігура грубо відточена і копіює образ Меланії на церемонії інавгурації Дональда Трампа 2017 року