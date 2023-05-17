Окупанти у Херсонській області вбили дитину [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Російські окупанти обстріляли Зеленівку Херсонської області у середу, 17 травня. Через ворожу атаку загинула дитину.
Про це пише керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Він зазначив, що батько приніс загиблу дитину до лікарні на руках.
Окрім того, ще дві людини отримали поранення. Всі вони перебували біля магазину.
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