В Днепре загорелся КамАЗ с мусором (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 1 августа, в Днепре на проспекте Мазепы загорелся кузов КамАЗа. Автомобиль в это время двигался вниз по проспекту. Известно, что в инциденте никто не пострадал, передает "Информатор".
Отмечается, что грузовик перевозил бытовой мусор. В какой-то момент в кузове произошло возгорание. Водитель выгрузил пылающий мусор прямо на проезжую часть. В этот момент подоспели спасатели и потушили пожар за пару минут.
Детали происшествия устанавливаются. Водитель не пострадал. В ближайшее время мусор с дороги уберут.
Ранее сообщалось, что во время полета загорелся самолет, а также в вагончике заживо сгорел человек.
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