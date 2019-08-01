В четверг, 1 августа, в Днепре на проспекте Мазепы загорелся кузов КамАЗа. Автомобиль в это время двигался вниз по проспекту. Известно, что в инциденте никто не пострадал, передает "Информатор".

Отмечается, что грузовик перевозил бытовой мусор. В какой-то момент в кузове произошло возгорание. Водитель выгрузил пылающий мусор прямо на проезжую часть. В этот момент подоспели спасатели и потушили пожар за пару минут.

Детали происшествия устанавливаются. Водитель не пострадал. В ближайшее время мусор с дороги уберут.

Ранее сообщалось, что во время полета загорелся самолет, а также в вагончике заживо сгорел человек.