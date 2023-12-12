У черкаському зоопарку оселився пелікан! Молодий птах відбився від зграї під час перельоту до теплих країн. Рятували пернатого ледь не пів міста. До звіринця його принесли місцеві. Нині птах на карантині. Обживається на новому місці. Згодом пелікану шукатимуть пару. Більше про історію врятованого птаха - у сюжеті Ірини Васюри.

Молодий пелікан людей зустрічає насторожено. Серед мешканців зоопарку він поки новенький.

Молода особина приїхала до нас, кілограма десь три було, дуже знесилена, наразі має гарний апетит, взагалі пелікан вживає десь до півтора кілограма риби за день.

Знайшли кволого пелікана діти із села Тіньки, а вже їх батьки привезли птаха до черкаського зоопарку. Ймовірно той відстав від родичів під час перельоту у теплі краї. Тут його підліковують та відгодовують у карантинному вольєрі.

А ці дві пари пеліканів вже майже десять років - постійні мешканці зоопарку. Свого рожевого кольору вони набули не одразу.

Оксана Коваль, завідувачка відділу птахів Черкаського зоопарку:

Всі молоді водоплавні птахи мають біле, сіре забарвлення, і на другому році вони набувають того кольору, який буде в дорослих особин, наші от вже дорослі, і відповідно рожеві, молода особина має ще біле, сіре забарвлення і важко встановити, хто це по статі.

Червонокнижний птах живе і гніздиться у південній частині України, для центральних областей пелікани - рідкість. У черкаському зоопарку перша пара з'явилась випадково, коли вони, як і цьогорічний знайда, мігрували у теплі краї.

Євгеній Ван, директор Черкаського зоопарку:

Почали замерзати водойми, почали слабнути, бо не могли прогодуватись. У нас з'явилась якраз самиця пелікана, і на другий день зателефонували з ДСНС і повідомили, що у них теж є пелікан.

Вже навесні пернатому шукатимуть пару. Попередньо стать пелікана визначили як жіночу, тому і назвали Тіною на честь населеного пункту, де її знайшли.