Командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв відвідав один з опорних пунктів підрозділу, що виконує бойові завдання на Київщині.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Переконався, що військовослужбовці забезпечені нормальним харчуванням. Побутові умови досить пристойні. В укриттях тепло та затишно, але немає меж досконалості. Ми й надалі будемо вирішувати питання тилового забезпечення наших військовослужбовців для того, щоб вони почували себе ще більш комфортніше, - написав командувач.

Візит на позиції співпав з великим християнським святом Хрещення Господнього.