ЗСУ збили російську крилату ракету над Одеською областю [ Редагувати ]
У понеділок, 8 серпня, українські військові збили над Одеською областю російську крилату ракету. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" в Telegram.
08 серпня, близько 10.00 години, в небі над Одеською областю силами і засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" знищена крилата ракета морського базування типу "Калібр.
У командуванні додали, що ракету випустили з підводного човна в Чорному морі.
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