Окупанти накрили фосфорними снарядами Запорізьку область (фото) [ Редагувати ]
російські війська вдарили фосфорними снарядами по одному із сіл Запорізької області. Внаслідок чого згоріло кілька будинків та школа.
Про це повідомляє Запорізька окрема бригада тероборони у Facebook.
"Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них страждають громадяни. Згоріли кілька будинків, школа", - йдеться у повідомленні.
Крім того, як розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, за минулу добу росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів та артилерії біля населених пунктів Микільське, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.
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