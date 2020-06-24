Глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян вместе с волонтерами посетил школу-интернат №12, где временно разместились жильцы разрушенных взрывом квартир дома киевского микрорайона Позняки. Как сообщает Центр информации УПЦ, пострадавшим передали необходимые предметы гигиены и 30 вентиляторов.

"В доме на Позняках остались без крова более 120 человек, 57 из них киевские власти разместили в школе-интернате №12. Трагедия случилась в воскресенье утром, а уже в понедельник пострадавших поселили здесь. Страшно представить - они в одночасье остались без ничего", - сказал протоиерей Сергий.

Как только стало известно о пострадавших, глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам сразу же связался с директором интерната, где находится большая часть жильцов разрушенных квартир.

"Мэрия и волонтеры быстро отреагировали на беду и обеспечили их едой и одеждой. Пострадавшим сейчас необходимы предметы гигиены и вентиляторы - в комнатах очень жарко. Мы все это быстро закупили: комплекты полотенец, шампунь и гель для душа, туалетную бумагу, 30 вентиляторов (по одному в каждую комнату) - всего на сумму 28 тысяч гривен, и передали жильцам в интернат", - сообщил священник.

Протоиерей Сергий Экшиян от лица Украинской Православной Церкви предложил родственникам погибших при взрыве оказать помощь в погребении их родственников.

"Мы привезли людям то, что им сейчас очень необходимо. Если нужно, будем оказывать и духовную поддержку, конечно. В ситуациях, когда гибнут люди, любые слова бывают лишними. В такие моменты нужно просто быть рядом и поделиться душевным теплом", - заключил протоиерей Сергий.

Как сообщалось, 21 июня, в Киеве, в девятиэтажном доме 1/5 по улице Соломии Крушельницкой, произошел взрыв. Спасатели нашли пять погибших, более 120 человек потеряли жилье. По данным МВД было разрушено 16 квартир, еще 40 - повреждено.