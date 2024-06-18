20 квартир отримали ветерани українсько-російської війни у Золотоноші, що на Черкащині. Унікальний проєкт реконструкції старого дитсадочка вдалося реалізували зусиллями місцевого бізнесу. Усі квартири - безбар'єрні, у будинку встановлене індивідуальне опалення та є спецліфт для людей з інвалідністю. На новосіллі ветеранів побувала й наша знімальна група.

Сергій та Анна отримують ключі від свого першого житла. Тут житимуть разом із сином.

Сергій був мобілізований у перші дні повномасштабного вторгнення. Синочку Артему тоді було лише 8 місяців.

Анна Маргара, дружина ветерана російсько-української війни:

Перші дні війни страшно, бо не знали, що буде далі, ми все змогли, все пройшли.

Сергій турботливо тримає сина однією рукою. Чоловік був гранатометником і брав участь у найзапекліших боях. Тричі був поранений, після останнього, найтяжчого, повернувся додому. Без руки та без ноги.

Сергій Маргара, ветеран російсько-української війни:

Спочатку Харківський напрямок, потім Донецький, Запорізький і знов Донецький. Два легких поранення, контузія, а це вже тяжке. Ішов перший, вів групу і так получилось, що наступив на одну міну і впав на другу рукою, обидві міни взяв на себе.

Будинок, де Сергій отримав квартиру - це приміщення колишнього дитсадка, його переобладнали під житло для військових. Загалом тут 12 однокімнатних та 8 двокімнатних квартир, кожна має власний вхід. Також у будівлі є облаштоване за всіма правилами укриття.

Унікальність цього проєкту в його безбар'єрності - витримані усі норми задля комфорту людей з інвалідністю, є навіть спецліфт. А ще індивідуальне опалення та системи водопостачання. Квартири частково меблювали, впорядкували прибудинкову територію та парковку. За потреби підрядники готові удосконалювати житло для ветеранів.

Іван Рудик, генеральний підрядник проєкту:

Надалі ми не заперечуємо співпраці із жителями будинків, ми даємо не те що гарантію, а супровід, повністю допомогати, може, щось опять перебудувати зреконструювати, врахувати потреби.

10 з 20 родин, які тут житимуть, вже отримали ключі. Хто з ветеранів претендуватиме на оселі, визначали у військових частинах.

Ігор Табурець, керівник Черкаської ОВА:

Ми спільно зустрічались з колективами військових частин, в першу чергу частин, що дислокуються у нас на Черкащині, і шляхом одноголосного прийняття рішень вони висували свої кандидатури, цим займався цей фонд, який ми спеціально створили, щоб реалізовувати цей проєкт.

Цей проєкт - унікальний приклад співпраці бізнесу та влади, кажуть чиновники. Його мають вивчити й в інших регіонах України. Найближчим часом планують спростити систему залучення інвестицій, щоб таких соціальних ініціатив було більше.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр України:

Оці юридичні моменти могла б взяти на себе влада, не бізнес виділяв людей, шукав і проводив рік місяць чи скільки треба, щоб витратити цей час і зусилля на оформлення документів, а це могла б взяти на себе влада, дозвільні документи на землю, дозвільні на переоблаштування, а бізнес би давав гроші й менджування.

І поки родини обживаються у нових квартирах, на Черкащині вже ведуть перемовини про реалізацію схожого проєкту в іншому районі.