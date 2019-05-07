2-го травня 2019 року, відбулися успішні прозорі електронні торги на право видобутку нафти і газу. На торги було виставлено 7 лотів.

Лоти були виставлені на аукціон Державною службою геології та надр України в системі Прозорро.Продажі через електронний майданчик ТБ "Українська енергетична біржа".

Під час торгів загальна вартість лотів зросла на 87%, а саме з 49 млн. грн. до 92 млн. грн.., що свідчить про значну ефективність системи Прозорро.Продажі.

Торги успішно пройшли по Північно-Єфремівській та Добренській площі (Харківська область), Ополонівській-1 площі (Чернігівська область), Калюжній-1 площі (Сумська область), Дрогобицькій площі (Львівська область) та Кадобнянському родовищі (Івано-Франківська область).

Серед учасників торгів можна виділити ТОВ "Прикарпатресурс", ТОВ «Нафтогазова компанія "БанГаз", ТОВ "Єдина нафтогазова компанія" та особливо ПАТ "Укргазвидобування", які перемогли в 6 аукціонах.

"Введення в українську бізнес-практику електронних аукціонів - це суттєвий крок вперед для країни. Переваги анонімності, ефективність процесу торгів - все це вже реальні факти, що переконали багатьох скептиків. Я задоволений, що ми працюємо через майданчик ТБ "Українська енергетична біржа" тому, що професійна підтримка і надійність майданчиків для нас є ключовими факторами. Сподіваюся і в майбутньому не знизимо рівень якості нашої співпраці і будемо плідно працювати", - відмітив Алдас Балтутіс, Директор з економіки та розвитку бізнесу ПАТ "Укргазвидобування".

"Сьогодні в черговий раз ми переконуємось, що Уряд прийняв правильне рішення завдяки якому ми змогли забезпечити прозорість роботи служби. 6 з 7 заявлених ділянок знайшли своїх інвесторів завдяки вдало підібраному інструменту з продажу прав на користування надрами - системі Прозоро.Продажі. В порівнянні з минулими аукціонами з голосу, то максимум за 8 років продалось ділянок на 60 млн грн, а тільки за 2 нафтогазові аукціони онлайн на яких ми продали 9 ділянок держава отримає 233,3 млн грн.", - розповів Кирилюк.

Він зазначив, що за 2 роки Держгеонадра виконали 90% завдань плану заходів щодо реалізації концепції розвитку газовидобувної галузі до 2020 року. Також Олег Кирилюк подякував ДНВП "Геоінформ України", ДГП "Укргеофізика", та УкрДГРІ, які забезпечили вибір об`єктів, підготовку аукціонної документації, побудову карт, підготовку геологічноі інформації.

"Ми удосконалили правила доступу до надр", - підкреслив Кирилюк.