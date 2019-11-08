Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН поддержал предложенную Россией резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В резолюции, которую поддержало 121 государство, отмечается, что "неонацизм не сводится лишь к героизации движения, существовавшего в прошлом, а представляет собой современное явление, которое поощряют субъекты, кровно заинтересованные в расовом неравенстве".

Генассамблея ООН также особо отмечает, что "подобные виды практики оскорбляют память бесчисленных жертв Второй мировой войны и оказывают негативное влияние на детей и молодежь, и подчеркивает в этой связи, что государствам необходимо принять в соответствии с международным правом прав человека меры по противодействию любому чествованию нацистской организации СС и всех ее составных частей, включая "Ваффен СС", и что отсутствие эффективного противодействия со стороны государств подобным видам практики несовместимо с обязательствами государств - членов Организации Объединенных Наций по ее Уставу".

Неудивительно, что резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает мировое сообщество принять эффективные меры по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, уже традиционно не поддержала Украина. Впервые при президенте Зеленском Украина точно так же, как и при Порошенко, проголосовала в угоду США. Это голосование свидетельствует о том, что Украина продолжает находиться под внешним управлением США.

Такое голосование отражает сущность установившегося в Украине со времен Порошенко - Парубия - Турчинова и продолжающего действовать при власти Зеленского ура-патриотического режима, представители которого исповедуют неонацистские взгляды и заигрывают с радикалами, проводя откровенно ксенофобскую политику.

Именно поэтому в Украине варварски уничтожали и продолжают уничтожать памятные знаки героям Великой Отечественной войны, которые внесли неоценимый вклад в освобождение мира от "коричневой чумы", но при этом чествуют нацистов и коллаборационистов. Демонтаж в Одессе памятного знака Маршалу Победы Георгию Жукову и установка в Калуше мемориальной доски гауптштурмфюреру СС Дмитрию Палиеву, посещение премьер-министром Украины неонацистского шабаша группы "Сокира Перуна" и отказ Верховной Рады создать ВСК по расследованию кровавых событий в Одессе 2 мая - все это звенья одной цепи.

Команда Зеленского, как в свое время и режим Порошенко, предала память украинского народа, который боролся с фашизмом в самой страшной из войн, чтобы очистить мир от "коричневой чумы". Команда Зеленского, так же как и режим Порошенко, пытается скрыть правду об одесской трагедии 2 мая, всколыхнувшей весь мир.

Это еще раз доказывает, что президент Зеленский проводит ту же преступную политику, что и его предшественник Порошенко: заигрывая с радикалами и отказываясь бороться с проявлениями неонацизма и дискриминации, продолжает раскалывать страну и наносит непоправимый удар по международному имиджу государству Украина.